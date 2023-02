"Il 41 bis serve ma no a mortificazioni inutili"

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) AGI – Diritto a cucinare, alla privacy, a leggere libri e giornali, ad avere colloqui coi figli senza un vetro frapposto. Coi suoi provvedimenti Fabio Gianfilippi, magistrato del Tribunale della Sorveglianza di Spoleto, ha migliorato o cercato di migliorare la vita dei detenuti al 41 bis. "Il 41 bisma non deve trasformarsi in vessazioni" spiega all'AGI. Il suo è un punto di vista molto 'ravvicinato' col regime di massima sicurezza riservato anche ad Alfredo Cospito. “La quotidianità detentiva in regime differenziato è caratterizzata da forti limitazioni anche se funzionali agli scopi del regime – considera -. Una detenzione a lungo protratta, sopportandole, non è quindi sempre esente da un logoramento psico-fisico cui la Corte europea chiede sia data particolare attenzione. Nei loro reclami i detenuti in 41 bis si dolgono di molti diversi profili ma a mio modo ...

Parla all'AGI Fabio Gianfilippi che ha sollevato questioni di legittimità di costituzionalità sul diritto a cucinare, a vedere i figli senza vetri, ad andare in bagno senza essere spiati da una teleca