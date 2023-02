Il 13 febbraio sarà assegnato il premio alla memoria di Sinisa Mihajlovic

In segno di partecipazione alle iniziative previste per la Giornata, la facciata di Palazzo Madamailluminata di blu dalle ore 18.00 alle 21 di oggi, 1°2023. / WebTv SenatoRoma, 012023 "Non troveremo l'alibi per dire che ce ne laviamo le mani e risponderemo soltanto all'... Risponderemo quando avremo terminato questa istruttoria alle Camere e dove ci...

Ghemme, domenica 5 Febbraio: sarà “BrutalTrail” Eventi Valsesia

Venerdì 3 febbraio, partita di calcio Modena-Cagliari, attenzione alla ... Comune di Modena

Milan, sarà un febbraio di fuoco: il calendario Today.it

Meteo, sole e temperature in rialzo. In Alto Adige attesa la neve Sky Tg24