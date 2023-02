Icardi show in Turchia | l’ex Inter trascina con una doppietta il Galatasaray alla vittoria VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ancora, magnificamente, Maurocapitano dell’, oggi in forza al, sta ritrovando una nuova giovinezza in. 8 gol e 5 assist per lui fino ad ora, in sole 11 partite però. L’argentino è stato protagonista dellacontro l’Umraniyespor, grazia ad una. Rete al 60? su rigore e su azione all’83’, ribaltando quindi il risultato da 1-2 a 3-2. Uomini di Okan Buruk sempre più inarrestabbili, che arrivano da 10 vittorie di fila tra campionato e coppa e, adesso, sono sempre più primi in Super Lig, anche nel segno di Maurito. SportFace.