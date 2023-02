I sospettati coinvolti nella morte di Thomas Bricca ad Alatri

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) AGI -, il 18enne ferito da un colpo di pistola due notti fa ad, non ce l'ha fatta. Il giovane, ricoverato in gravissime condizioni al San Camillo per una profonda lesione cerebrale, aveva fino a ieri sera una minima attività elettroencefalografica residua, ma al controllo di stamattina ha presentato le caratteristiche del coma irreversibile con elettroencefalogramma piatto. Trattandosi, spiegano i medici, di paziente 'clinicamente morto', si è riunita una commissione medica aziendale per la certificazione del decesso come previsto dalla legge. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Frosinone, sarebbero intanto vicine a una svolta. Con il passare delle ore il cerchio si stringe sempre di più attorno ad almeno quattro: due per l'agguato vero e proprio e altri due che ...