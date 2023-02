I ransomwares sono diventati la principale minaccia informatica

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il 7 maggio 2021 uno dei principali oleodotti statunitensi, il Colonial Pipeline, smise improvvisamente di funzionare. In poche ore le pompe di benzina del Sud-Ovest degli Stati Uniti erano a secco, anche a causa del panico degli automobilisti, che facevano a gara per riempire i serbatoi prima della chiusura totale. Il traffico aereo della zona, dipendente dalle forniture dell’oleodotto, andò in tilt. Il 9 maggio l’amministrazione Biden dichiarò lo stato di emergenza. L’oleodotto sarebbe rientrato in funzione il 12 maggio. Pochi giorni dopo, il 30 maggio, i macelli del più grande produttore di carne statunitense, JBS Foods, andarono fuori uso, creando disagi nella distribuzione dei prodotti non solo negli Stati Uniti, ma anche in Canada e in Australia, e agitando lo spettro di un rialzo dei prezzi della carne a livello globale. In pochi giorni i macelli ripresero le operazioni. Si ...