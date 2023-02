I protagonisti di Matrimonio a Prima Vista 10

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)10 La decima edizione diè ai nastri di partenza. Discovery+ ha infatti rilasciato il primo episodio della nuova annata, che prenderà ufficialmente il via, in chiaro su Real Time, mercoledì 8 febbraio 2023. Conosciamo dunque i sei nuovi, che nel pilot non sono stati ancora abbinati poiché, per lavolta nella storia, le tre coppie si sposeranno insieme.10: i tre sposi Mattia Benedetto - MAPV10 Il primo sposo si chiama Mattia Benedetto, 37enne residente a Cafasso (Torino). Professione giardiniere, all’interno dell’imprese che appartiene alla sua famiglia, anche se nel corso della sua vita ha studiato ...