I programmi in tv oggi | 1 febbraio 2023 | film e attualità

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Su Rai Uno The Voice Senior, su Sky Cinema The Game – Nessuna regola. Guida aiTv della serata del 1°Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 1°? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21.20 L’ora della verità – The vanished. Durante un viaggio in camper con la famiglia, Taylor scompare nel nulla. Mentre la polizia la cerca, i genitori della bambina iniziano un’indagine privata scoprendo una terrificante realtà. Su Rai Movie dalle 21.10 Remember. Il 90enne Zev scopre che la guardia nazista che assassinò la sua famiglia circa 70 anni fa ...