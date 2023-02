I nuovi drop sneakers di febbraio sono da colpo di fulmine

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) È proprio il caso di dirlo: occhi a cuore davanti alla selezione premium con ididi2023. Quattro categorie di scarpe da ginnastica uomo per così dire al bacio,pronte a entrare nelle sneaker-list di collezionisti, appassionati e utilizzatori seriali. Si tratta di sneaker sportive rosse e appassionate con tanto di fiamme e dibianche pronte a cedere al fascino dei grigi e dei beige in nome di unassima eleganza urban e dalla chiara anima green. Non mancano nemmeno i modelli di scarpe running declinati nella versione più dark di sempre sulla scia dell'ossessione gorpcore. E se lenere non fossero abbastanza, abbiamo identificato il filone eclettico e artistico nelpiù all'avanguardia di scarpe da ...