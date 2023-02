I migliori look della Fashion Week maschile scelti dagli Editor di GQ

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La stagionemodaautunno-inverno 2023 che ha visto tre settimane di sfilate ininterrotte a Londra, Firenze, Milano e Parigi, è stata un gran tour di abiti. Migliaia. Tra questi, alcuni selezionatiammirati dal nostro team globale di redattori di moda e stile ci hanno letteralmente lasciato a bocca aperta. In particolare, siamo stati attratti da una varietà di dettagli di design e di soluzioni estetiche. Ad esempio, la delicatezza di un cappotto simile a un cuscino da Prada. Lo stile stravagante di un maglione in mohair di Magliano. La formalità pulita ed elegante di Saint Laurent. La fantasia folle di Margiela. Se c'è una linea di congiunzione tra i nostripreferiti di questa stagione, è che le idee sottostanti si sono manifestate in modo forte e chiaro. Qui ti presentiamo i ...

