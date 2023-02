I genitori non vogliono dargli soldi | 34enne distrugge casa E finisce in tragedia

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Un uomo, di fronte al rifiuto deidi, ha distrutto. A perdere la vita è stata la madre. I fatti sono avvenuti in provincia di Milano. Il figlio è stato trovato fuori di sé, in preda ad una crisi di nervi. La madre non è sopravvissuta. Una pattuglia dei Carabinieri è L'articolo proviene da Leggilo.org.