I film da vedere in streaming a febbraio | il mese più corto dell’anno è ricchissimo!

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Zoë Kravitz in Kimi – Qualcuno in ascolto. L’inedito di Steven Soderbergh per noi è ilda non perdere inquesto(a noleggio su varie piattaforme). Gli altri titoli li trovate qui sotto. Da Black Panther: Wakanda Forever (Disney+) a Somebody I Used to Know di Dave Franco (Prime Video), fino a Brado di e con Kim Rossi Stuart (Now Tv). L’inedito fantascientifico Kimi – Qualcuno in ascolto di Steven Soderbergh con Zoë Kravitz, unsentimentale diretto da Dave Franco, la nuova commedia con Jonah Hill e unconcerto degli Oasis. E ancora, il recente Black Panther: Wakanda Forever su Disney+ e Dune – Parte Uno con Timothée Chalamet e Zendaya su Netflix… Ilpiù breve dell’anno è ricco di uscite. Ecco gli otto titoli (più uno) – più interessanti per noi – da ...