E' l'ultimo capitolo delle indagini sulla latitanza del boss MatteoDenaro. I pm di Palermo stanno accertando se le cinque carte di identita' contraffatte, ...alla partita didi ...Le sentenze e iDenaro viene condannato nel 2020 in contumacia per il reato di strage per via d'Amelio e per Capaci. La sentenza si basa sulla presenza di 'U Siccu alla riunione del ...

I documenti di Messina Denaro, si indaga su furti al Comune - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

Le carte d'identità di Messina Denaro potrebbero provenire da due ... Fanpage.it

Mafia: in covo Messina Denaro 5 documenti d'identità falsi Agenzia ANSA

Cospito, Donzelli “I documenti sul carcere non erano segreti” Messina Oggi

L’amante segreta di Messina Denaro: «Ci siamo visti, non sapevo fosse lui» Corriere della Sera

Le carte d'identità e la tessera sanitaria false usate da Matteo Messina Denaro potrebbero provenire da due furti messi a segno al comune di Trapani. Gli investigatori stanno cercando di capire se i c ...Matteo Messina Denaro potrebbe essersi procurato cinque carte d’identità contraffatte a seguito di due furti commessi nel 2015 e nel 2018 al ...