I Depeche Mode ospiti a Sanremo 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Isarannodella serata finale del Festival di, sabato 11 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus al Tg 1. “Sono molto felice di poter fare questo annuncio – ha detto il conduttore e direttore artistico della manifestazione – perché sono un grande fan di questo gruppo – ha aggiunto – e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco”. Martedì 7 febbraio ci sarà la reunion dei Pooh e i vincitori della scorsa edizione Mahmood e BlancoMercoledì 8 febbraio ci saranno Al Bano, Ranieri e Morandi, i Black Eyed Peas e il comico Angelo DuroGiovedì 9 febbraio i Måneskin e Peppino Di Capri Per le serate di venerdì 10, la sera dei duetti, non ci sono in programma, mentre per la finale di ...