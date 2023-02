I cristiani coscienza di pace nel mondo | l' appello del Papa

... 1) politica senza principi etici; 2) ricchezza senza lavoro; 3) piacere senza; 4) ... Il Mahatma si opponeva a questo, sottolineando la diffusione dei principie il fatto che Gesù ..."I- aggiungesono chiamati a spezzare il circolo della violenza, a smontare le trame pace del mondo, a esseredi pace e missionari del folle amore che Dio ha per ogni uomo".

"I cristiani coscienza di pace nel mondo": l'appello di Papa ... ilGiornale.it

Papa Francesco nella RDC: "I cristiani siano coscienza di pace del ... ACI Stampa

Il Papa: perdonare e condividere con poveri per seguire Cristo Agenzia askanews

VATICANO - R.D. CONGO Papa dal Congo: tu cristiano che ... AsiaNews

Vladimir Poreš: un dissidente che non ha cambiato strada La Nuova Europa

L’appello di Francesco nella messa celebrata all’aeroporto di Kinshasa davanti a oltre un milione di fedeli in un Paese profondamente ferito dai conflitti. “In un mondo scoraggiato p ...Sì, i cristiani, mandati da Cristo, sono chiamati per definizione a essere coscienza di pace del mondo". "Fratelli, sorelle, con Gesù il male non ha mai la meglio, non ha mai l'ultima parola - ha ...