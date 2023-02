I convocati per Fiorentina – Torino

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La lista deiviola per la gara contro il: Amatucci, Barak, Bianco, Biraghi, Bonaventura, Brekalo, Cerofolini, Cordeiro Dos Santos DODO’, Dos Santos IGOR, Duncan, Gonzalez, Ikoné, Jovic, Kouamé, Mandragora, Martinez Quarta, Mendonca CABRAL, Milenkovic, Ranieri, Saponara, Sirigu, Terracciano, Terzic e Venuti. Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

...alla tibia) prima del match contro i grigiorossi in campionato e oggi torna tra iproprio ... Primi boati ancheDiego Llorente, difensore arrivato dal Leeds.Ricordiamo che tutte le gare saranno trasmesse in esclusiva su DAZN Italia e saranno visibilii ... PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - ARBITRI -- PAGELLE - PRONOSTICI Sabato 4 febbraio 15.

Torino, i convocati per la Fiorentina: fuori Radonjic per scelta tecnica Toro News

Torino: Radonjic fuori dai convocati per la Coppa Italia, il motivo Fantacalcio ®

Torino: i convocati per la Coppa Italia | Udinese Blog Udinese Blog

Atalanta, i convocati per la sfida con l'Inter: la decisione su Demiral Calciomercato.com

I convocati per #JuveStabiaCrotone F.C. Crotone

Nel fine settimana tra venerdì 10 e domenica 12 febbraio la Coppa del Mondo di scherma vedrà andare in scena le tappe di spada femminile a Barcellona, in Spagna, di sciabola maschile a Varsavia, in Po ...Questi i provvedimenti disciplinari emanati dalla FIP relativi alla 19^ giornata di stagione regolare di Serie A2 2022/23, sesta di ritorno, di sabato 28 e domenica 29 ...