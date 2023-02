Hulk Hogan «non sente più le gambe» La storia della leggenda del wrestling | «Tagliati tutti i nervi degli arti inferiori»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ladel«nonpiù le». Terry Eugene Bollea (il vero nome del lottatore americano) «ora cammina con enorme fatica, appoggiandosi a un bastone». A farlo sapere è stato il suo ex collega e ancora amico Kurt Angle che nel suo podcast ha rivelato il contenuto di una difficile conversazione tra i due, avvenuta a metà gennaio, durante le celebrazioni per il 30° anniversarioWWE Raw. «è stato nuovamente operato alla schiena. Gli sono statiparte inferiore del corpo», ha rivelato Angle. «Ora non lapiù, quindi deve usare il bastone per camminare. Pensavo che usasse il bastone perché aveva dolore alla schiena ma ...