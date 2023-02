Housing First | il modello di assistenza cresce anche in Italia | “Accolte oltre 1000 persone che vivevano in strada” I rischi connessi al Pnrr

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Maria (nome di fantasia) ha vissuto e dormito per le strade di una città del Nordper 15 anni. Suo figlio è morto per overdose e lei non ha visto l’ex marito violento da diverso tempo. L’abuso di alcol l’ha portata più di 200 volte in fin di vita al pronto soccorso e gli operatori sociali non sapevano come aiutarla. Nel 2015 però, superando lo scetticismo, è entrata in un programma di, che prevede l’assegnazione di una casa per un periodo di minimo di 24 mesi. “La sua qualità di vita e di interazione è notevolmente migliorata. È riuscitaa passare lunghi momenti senza bere e a gestire, nonostante alcune ricadute, le sue patologie, con un notevole risparmio sulle ospedalizzazioniper la sanità pubblica”. La storia di Maria è una delle tante che può raccontare Giuseppe ...