House of the Dragon | le news sulla seconda stagione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) È ufficiale, ladiof theè entrata finalmente in pre-produzione, ecco qualche piccolae anticipazione L’incredibile successo diof the, spin off ambientato 200 anni prima degli eventi narrati in Game of Thrones, ha permesso alla serie di essere rinnovata in tempi brevissimi e di conquistare, alla sola prima, un Golden Globe come Miglior Serie Drammatica. All’uscita diof the, milioni di fan sono tornati con interesse a Westeros, per seguire le vicende dei protagonisti, tanto da far riaccendere quella scintilla che sembrava perduta con le ultime stagioni della serie madre. Solo pochi giorni fa la notizia che in molti stavano aspettando: la ...