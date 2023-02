Hien-Torino | niente da fare | decisiva la volontà del difensore

Commenta per primo Il direttore tecnico del, Davide Vagnati, sta provando a trovare un accordo con Isakper chiudere la trattativa. L'accordo con il Verona c'è già da alcuni giorni, manca però ancora il sì del difensore....Commenta per primo Ilcontinua a lavorare per Isak, difensore svedese del Verona . Come riferisce Tuttosport , la trattativa rimane complicata date le richieste di ingaggio molto alte. Nelle prossime ore però ...

Torino, nuovo vertice per Hien | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Calciomercato Torino: ora si attende la risposta di Hien Toro.it

Torino, ultimi tentativi per Hien del Verona: a breve altro contatto con l'agente del difensore TUTTO mercato WEB

Hien, il Torino ci riprova Hellas1903.it

Il Torino non molla Hien. Tuttosport: "Oggi ultimo vertice con l'agente dello svedese" TUTTO mercato WEB

Juric voleva due giocatori per completare la rosa, ma non li ha ottenuti entrambi perché è arrivato Ilic il centrocampista di piede sinistro che aveva richiesto, ma è stato ...Tutt’attorno, due fumate nere: l’ennesima, quella definitiva, per Isak Hien (Verona), ma anche per un altro difensore ... con eventuale contratto sino al ‘27) consentirà al Torino a fine stagione di ...