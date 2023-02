Helena Bonham Carter su The Crown | “Non dovrebbe proseguire”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L’interprete della Principessa Margaret in due stagioni di Theha riferito che la serie nonnel suo avvicinamento ai giorni nostri. Queste le sue dichiarazioni: ‘Dovrei fare attenzione a parlare di questo argomento, ma non credo chero continuare la serie, in realtà. Sono nel cast e ho amato i miei episodi, ma ora è molto diversa. Quando Theè iniziata, era un dramma storico. Ora invece è arrivata al presente. Detto questo, starà a loro decidere’. Le riprese della sesta stagione di Thesono iniziate a settembre 2022 (interrotte per un breve periodo a causa della dipartita della Regina Elisabetta) e il prosieguo sarà incentrato sulla morte della Principessa Diana e le relative conseguenze ...

Carter , che ha interpretato la Principessa Margaret in due stagioni di The Crown , ritiene che la serie non dovrebbe proseguire nel suo avvicinamento ai giorni nostri. L'attrice ha ...Carter ha fatto parte della famiglia di The Crown , l'acclamata serie Netflix sulla Royal Family e la Regina Elisabetta II, per due stagioni, nello specifico la terza e la quarta, ...

The Crown: secondo Helena Bonham Carter la serie non dovrebbe ... BadTaste.it TV

The Crown: per Helena Bonham Carter la serie Netflix dovrebbe essere cancellata! Everyeye Serie TV

Secondo Helena Bonham Carter, The Crown dovrebbe fermarsi al passato: E' un dramma storico Sky Tg24

Secondo Helena Boham Carter, The Crown dovrebbe fermarsi al passato: E' un dramma storico Sky Tg24

Nolly: Le prime immagini di Helena Bonham Carter nella nuova ... ComingSoon.it

Helena Bonham Carter condivide lo stesso pensiero del pubblico: la serie TV The Crown di Netflix dovrebbe concludersi il prima possibile. Arrivati a questo punto, l'attrice è certa che questo sia il s ...Secondo Helena Bonham Carter, The Crown non dovrebbe proseguire perché si è avvicinata troppo ai giorni nostri ...