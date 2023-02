H A R G S B completa un nuovo round di investimento da 2 | 5 milioni di euro

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR si affianca al Gruppo Brixia, al fondo Avanzi aimpact e al socio Mazza Srl per accelerare la crescita della start-up nutraceutica HARG Società Benefit, specializzata in ricerca e sviluppo per la salute e il benessere alimentare, hato con successo undida 2,5disottoscritto per 1 milione dal Fondo Rilancio Startup gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A. e per 1,5dal Gruppo Brixia, da aimpact, fondo diemanazione di Avanzi e da Etica Sgr e Mazza Srl, questi ultimi già azionisti presenti nel capitale con quote significative. L’operazione appena conclusa, porta il capitale deliberato della start-up a 7,475 ...