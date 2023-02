Guendalina Tavassi | nuovi giorni sul set e la speciale dedica per il suo Federico

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)e laper il suo: ecco le parole dell’ex gieffinain questi ultimiè stata impegnata sul set di un nuovo film in compagnia dell’amica Carmen Di Pietro. Laogni giorno ha aggiornato con tantissime stories Instagram e speciali spoiler inediti dettagli di questa nuova avventura professionale. Al suo fianco in questifrenetici tra Roma e Ostia,ha avuto al suo fianco il suo cuore,. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele e sono sempre più complici ed uniti. Leggi anche –> Antonino Spinalbese compie gli anni e non apprezza gli auguri di Onestini: la replica La romantica ...

... ma anche Attilio Romita ed Edoardosembrano essere d'accordo con lui. 'Io adesso non sto ... Il fratello diinvece ha rivelato di aver visto Edoardo dormire sotto al freddo e di aver ...LUNEDI' 23 GENNAIO Melissa Satta e Matteo Berrettini insieme, c'è il bacio Lapo Elkann e Joana Lemos, passeggiata e spesa al supermercato MARTEDI' 24 GENNAIO Paura per, in ospedale in codice rosso: 'Mai visto tanto sangue' Belen Rodriguez e Stefano De Martino in crisi La suocera chiarisce tutto MERCOLEDI' 25 GENNAIO Michelle Hunziker, festa con ...

Paura per Guendalina Tavassi, in ospedale con codice rosso: "Mai visto tanto sangue" Today.it

Come sta Guendalina Tavassi Ricovero codice rosso cause Tag24

Guendalina Tavassi in ospedale in codice rosso: Mai visto così tanto ... Fanpage.it

Guendalina Tavassi e il fidanzato: "Quando mi chiede quella cosa io parlo della Roma" Corriere dello Sport

Guendalina Tavassi dopo il fallimento delle sue relazioni: Sulle ... Fanpage.it

Guendalina Tavassi e la speciale dedica per il suo Federico: ecco le parole dell'ex gieffina condivise sui social ...Guendalina Tavassi ci delizia con un nuovo ed interessante capolavoro che merita di essere visionato con la massima attenzione - FOTO ...