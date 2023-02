Grazie al mood rock e alla grande versatilità conquista ancora una volta le passerelle più prestigiose

Leggi su amica

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Non è una semplice giacca di pelle. La biker jacket è un simbolo, un monumento, quasi una filosofia di vita. Mette d’accordo tutti quando si cerca un capo che dia un twist in più al proprio outfit. Nel modello Perfecto o in quello più classico paricollo, hato un pubblico sempre più vasto e variegato. Se prima si parlava solo di motociclisti o di giovani ribelli, ora il discorso è cambiato. Si è guadagnata un posto anche nelle collezioni di prêt-à-porter, in versioni che spaziano dall’originale al rivisitato. In tota black o all’insegna di colori alternativi. Minimale o arricchita da decorazioni. Ultra lusso o effetto vintage. Doppia giacca biker oversize sulla passerella della collezione Twinsburg firmata Gucci. Come nasce un’icona La giacca biker è un pezzo senza tempo che deve le sue origini ai fratelli Jack e Irving Schott quasi un secolo fa. Fu nel 1928 ...