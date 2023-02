Gravillon e Vieira | Statistiche e Cifre Ufficiali

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il Torino fa il botto con Ilic È stato un ultimo giorno di mercato indimenticabile per il Torino: i granata hanno fatto un vero e proprio colpo di scena ingaggiando il talentuoso Ivan Ilic dal Verona, per una cifra complessiva di 16 milioni di euro. Ma non è finita qui. Juric, l’allenatore dei granata, ha portato a casa anchedal Reims, prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro, e Ronaldodalla Sampdoria, con uno scambio che ha portato Ilkhan ai doriani in prestito senza diritti né obblighi. Entrambi i giocatori hanno un contratto sino al 2027, se rimarranno nel Toro. Il diritto di riscatto disi trasformerà in obbligo se il giocatore raggiungerà 10 presenze entro giugno. Tutti e tre i nuovi rinforzi sono stati convocati per la partita di oggi alle 18 con la Fiorentina ...