Graduatoria interna di istituto docenti di ruolo | titoli | esigenze di famiglia e servizi che fanno punteggio Calcolo completo

...21 punti in classifica e reduce dalla vittoriacontro il Nuoto Roma. I savonesi, sabato scorso, hanno vinto in trasferta contro il De Akker Team confermandosi al sesto posto della...... una squadra in piena lotta per le zone alte dellae reduce dalla vittoriasulla Latiano - Atletico Pezze 2011 : 3 - 0 (2 - 0) Reti: 13' p.t., 23' s.t. Minelli (L), 35' p.t. ...

Graduatoria interna di istituto: 12 punti per avere superato il concorso ordinario. Anche ai docenti assunti da altro concorso o GaE Orizzonte Scuola

Docenti neoimmessi in ruolo 2022: tutte le info per compilare la ... Orizzonte Scuola

Graduatorie per individuare i perdenti posto, si attende svolta telematica per la mobilità dell'anno scolastico 2023-2024 - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

Decreto di approvazione della graduatoria finale della selezione ... CONAPO SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

Mobilità 2023, ancora nessuna soluzione per i vincoli. Da dove ... Orizzonte Scuola

Tra le novità della mobilità 2023-2024, oltre l’intrigata vicenda della proroga dei vincoli triennali, c’è anche la probabile introduzione telematica per la formulazione delle graduatorie interne dei ...