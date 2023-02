Gli Stati Uniti preparano l’invio di missili a lungo raggio per l’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Glistanno preparando un pacchetto di aiuti per più di due miliardi di dollari che dovrebbe includere per la prima volta razzi a, così come altre munizioni e armi. Lo riferisce la Reuters, citando fonti dell’amministrazione americana. Gli aiuti in armi dovrebbero essere annunciati già questa settimana e dovrebbero includere anche attrezzature di supporto per i sistemi di difesa aerea Patriot, munizioni guidate di precisione e armi anticarro Javelin. Una parte del nuovo pacchetto di aiuti, che dovrebbe essere di 1,725 ??miliardi di dollari, dovrebbe provenire da un fondo noto come Ukraine Security Assistance Initiative (Usai), che consente all’amministrazione del presidente Joe Biden di ottenere armi dall’industria anziché dalle scorte di armi statunitensi. Alle armi si aggiunge anche una ...