Gli schiaffi insegnano molto | Mengoni-choc

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Marcorimane con i piedi per terra. In vista di Sanremo l'importante è "divertirmi". Il resto? "Se si vince, bene, se non si vince fa lo stesso. Porto un me stesso diverso da quello di dieci anni fa, alla fine di un percorso, e per me è una festa, mi voglio divertire". A dieci anni di distanza dalla vittoria con L'essenziale il cantante non smette di stupirci. Per lui l'edizione di quest'anno della kermesse musicale sarà un'occasione per far partire la terza parte di Materia, ultima parte del progetto in tre album ancora in lavorazione e per farsi conoscere come un cantante diverso. Complice Lido"un quartier generale, un hub creativo" al Circolo canottieri di Sanremo, nel quale l'artista, attraverso i social, le piattaforme streaming, offrirà momenti di intrattenimento e musica, ritagliandosi un angolo divertente con Fabio De ...