Gli ingredienti bioingegnerizzati…

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Un amico ci ha segnalato un contenuto che sta circolando su svariate bacheche. Abbiamo ritenuto fosse il caso trattarlo. Partiamo da uno dei post che abbiamo visto circolare, lo prendiamo da GloriaTV che il 24 gennaio titolava: STATE ATTENTI SULLE ETICHETTE DEGLI ALIMENTI ALLA DICITURA “BIOENGINEERED” (BIOINGEGNERIZZATO) Ad accompagnare il post allegano questa fotografia: Ma davvero c’è da stare attenti a questa etichetta? Che significa? La prima cosa da dire è che siamo di fronte a un classico della disinformazione: prendere un post non in lingua italiana, tradurlo e condividerlo per generare paura e allarmismo, senza ovviamente aver fatto alcuna verifica in merito. L’etichetta che vedete viene da un prodotto Unilever, nel caso specifico è la maionese Hellman’s, e come spiegato sul sito di Unilever la dicitura: “derivati ??da una fonte ...