Giovanni Donzelli | chi è il deputato di Fratelli d’Italia | vita privata | moglie | figli e il caso Cospito

Le informazioni date asu Alfredo Cospito "non erano secretate", ed erano di "una relazione del Dap". Lo ha chiarito il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. "Non ho dato documenti,mi ...Mentre alla Camera scoppiava il caso sulle parole del deputato di Fratelli d'Italia, che ha accusato la sinistra di sostenere la causa dell'anarchico Alfredo Cospito per la visita in carcere di alcuni deputati del Partito democratico, un singolare dettaglio è stato ...

Cospito: Donzelli attacca quattro deputati del Pd, bagarre alla Camera - Politica Agenzia ANSA

Il caso Donzelli finisce al Giurì d'onore AGI - Agenzia Italia

Delmastro, a Donzelli informazioni su Cospito non secretate - Ultima Ora Agenzia ANSA

L'accusa di Donzelli alla Camera: "Questa sinistra sta con lo Stato o con i terroristi e la mafia" RaiNews

Le due intercettazioni di Alfredo Cospito rivelate da Donzelli erano segrete: il rischio dimissioni per lui e Delmastro Open

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla vicenda delle parole pronunciate ieri nell'Aula della Camera da Donzelli.Caso Donzelli, la procura di Roma apre un'indagine dopo l'esposto di Angelo Bonelli ma il parlamentare FdI spiega che lui aveva interpellato Del Mastro ...