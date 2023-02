Giovane trovata impiccata in bagno all' università Iulm di Milano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Una ragazza di 25 anni è statamorta, questa mattina, in un'. La scoperta è stata fatta intorno alle 6.45. Al momento non si hanno ulteriori notizie, ma dalle prime ...

Una ragazza di 25 anni è statamorta, questa mattina, in un'università a Milano. La scoperta è stata fatta intorno alle 6.45. Al momento non si hanno ulteriori notizie, ma dalle prime informazioni non si potrebbe escludere ...Il corpo di una ragazza è stato trovato questa mattina, intorno alle 6.45, nell'università Iulm di . Si tratta di unadi 25 anni: il cadavere è stato trovato con una sciarpa attorno al collo con l'altro capo appeso a una porta, in una sorta di impiccagione. Al momento però non si hanno particolari sulla scena ...

Una ragazza trovata morta all'università Today.it

Ragazza trovata morta all'università Iulm di Milano: aveva una sciarpa legata al collo. Giallo sulla dinamica ilmessaggero.it

Milano, ragazza di 25 anni trovata morta alla Iulm IL GIORNO

Milano, ragazza trovata morta nel bagno dell'università Iulm Adnkronos

Belluno, ragazza trovata morta dopo una sera in discoteca: caduta dal terrazzo, l'amico tira in ballo il padre Virgilio Notizie

Il corpo di una ragazza è stato trovato questa mattina, intorno alle 6.45, nell'università Iulm di Milano. Si tratta di una giovane di 25 anni. Al momento non si ...Choc a Milano. Una ragazza di 25 anni è stata trovata morta, oggi 1 febbraio 2023, all'università Iulm. Non sono state rese note le generalità della giovane. Dalle prime informazioni non si esclude ...