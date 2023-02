(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il notoed ex deputatoAlexanderè statoinda una Corte di Mosca a ottodi reclusione perché riconosciuto colpevole di avere diffuso "...

Il notoed ex deputatoAlexander Nevzorov è stato condannato in contumacia da una Corte di Mosca a otto anni di reclusione perché riconosciuto colpevole di avere diffuso "informazioni false" ...Pedrini arriva anche nella nostra Catania e racconta la nostra città, con il supporto del. "Simone l'animatore " Racconti di un capo villaggio" è un libro che ha come obiettivo ...

Giornalista russo Nevzorov condannato a 8 anni in contumacia Agenzia ANSA

Il conflitto russo-ucraino raccontanto dallo storico e dal giornalista il Resto del Carlino

Ucraina - Russia, le news dalla guerra del 31 gennaio : Sanzioni ... la Repubblica

Giornalista e propagandista russa violentata in Ucraina dai ceceni: Olga Zenkova denuncia lo scandalo e mette leggo.it

Il successore di Putin potrebbe essere peggiore per l’Ucraina e per il mondo libero Linkiesta.it

In una lettera al presidente del Consiglio Ue Michel hanno chiesto di schierarsi contro la partecipazione di atleti russi e bielorussi alle Olimpiadi 2024 ...Kherson rimane la grande città ucraina più costantemente bombardata al di fuori del Donbass: non è chiaro il motivo che spinge la Russia a consumare qui le sue scarse scorte di munizioni, ma è probabi ...