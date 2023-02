Gianluca Vialli | spunta l’ultimo messaggio WhatsApp ai compagni di squadra

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Qual ècheha scritto aidiprima di morire? Ciò che ha scritto l’ex dirigente sportivo lasciava già presagire cosa sarebbe successo di lì a poco.è morto lo scorso 6 gennaio a causa di un tumore al pancreas contro il quale combatteva da 5 anni.fuori solo adesso il retroscena sulche lo storico attaccante ex Juve e Sampdoria sconfitto da un brutto male, ha scritto ai suoi vecchidi gioco.aiè da brividi Il 6 gennaio scorso è giunta per tutti gli appassionati di calcio una ...

...Nazionale 'Il Pilone d'oro' di Messina Posted on 11 Gennaio 2020 15 Gennaio 2020 Author... il Comune istituisce il premio 'Fair Play' in ricordo di Gian LucaCalcio, Sampdoria: ...Una grande novità è una categoria dedicata al calcio e ai suoi più amati protagonisti: Roberto Mancini ,, Paolo Rossi , Gigi Riva , Kobe Bryant . Ecco i 54 documentari fra cui il ...

Gianluca Vialli, l’ultimo messaggio Whatsapp prima della morte: rivelazione da brividi Tennis Press

Gianluca Vialli, torna “Goals” con i segreti di 99 campioni (uno è lui) leggo.it

Crema, una serata omaggio a Gianluca Vialli al Circolo Arci di San Bernardino La Provincia di Cremona e Crema

Serata omaggio a Gianluca Vialli - La Provincia La Provincia di Cremona e Crema

Gianluca Vialli sempre di più nella storia e nella memoria non solo della Sampdoria, ma anche di tutta la città di Genova. Le sue gesta sportive, unite al modo in cui ha vissuto ed affrontato, con ...Vialli è stato uno dei pionieri italiani in Inghilterra: ecco i calciatori che fino ad oggi hanno giocato nella Premier League.