Gianluca Grignani | chi è il padre Paolo | la canzone di Sanremo ‘Quando ti manca il fiato’ è dedicata a lui

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)è un cantautore molto amato dal pubblico italiano e in questa 73sima edizione del Festival diin onda dal 7 all’11 febbraio presenterà unaal. Un figura che ha segnato la vita dell’artista. Ma andiamo a conoscere meglio il papà di. Vediamo cosa si sa di questo personaggio che ha ispirato l’ultimo brano di. View this post on Instagram A post shared by(@official) Chi è ildi, ...