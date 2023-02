GF Vip | Pamela Prati «tradita» | Marco Bellavia bacia un' altra FOTO

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Potrebbe rivelarsi l'ennesima delusione d'amore perdopo lo scoop lanciato dal settimanale Chi che riguardacon un'. Gli ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip si sono avvicinati una volta fuori dalla Casa di Cinecittà.aveva fatto una rivelazione inaspettata in prima serata su Canale 5, ovvero quella di avere ricevuto una proposta di matrimonio da parte di. Quest'ultimo non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della showgirl. Un interesse che è cresciuto, tanto da spingerli a portare la loro conoscenza a un livello successivo. Lepubblicate dalla rivista diretta da Alfonso Signorini potrebbero creare non pochi problemi....