Gf Vip | Oriana zittisce Onestini su Daniele Dal Moro | quella frase che non gli ha mai detto apertamente

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Va in scena un momento divertente al Grande Fratello Vip , con Lucache ha preso un po' in giroMarzoli per i suoi atteggiamenti nei confronti diDal. Gf Vip, Antonino ...

Va in scena un momento divertente al Grande Fratello, con Luca Onestini che ha preso un po' in giroMarzoli per i suoi atteggiamenti nei confronti di Daniele Dal Moro . Gf, Antonino Spinalbese nomina Belen per errore: 'Oddio ho sbagliato'...... dopo averla nominata nella precedente diretta del Grande Fratello. 'Tu non accetti il mio rapporto con' Tuttavia, Edoardo non ci ha pensato neanche per un secondo e ha risposto subito a ...

Gf Vip Daniele e Oriana il fuorionda che la incastra VIDEO Contra-Ataque

Gf Vip, la reazione di Oriana quando il papà di Daniele Dal Moro era in diretta: ecco cos'ha fatto leggo.it

GF VIP, Oriana zittisce Onestini su Daniele: quella frase che non gli ha mai detto apertamente corriereadriatico.it

Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: un tira e molla infinito: “Non riesco a capire se Oriana dà il giusto valore al nostro rapporto” | Video Mediaset SuperGuidaTV

L'irritazione di Oriana Marzoli - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Antonella Fiordelisi contro tutti al GF VIP: l’influencer campana ieri sera ha litigato con i suoi inquilini accusandoli di “fare ...Va in scena un momento divertente al Grande Fratello Vip, con Luca Onestini che ha preso un po’ in giro Oriana Marzoli per i suoi atteggiamenti nei confronti di Daniele ...