Gf Vip | Luca Onestini fa gli auguri a Spinalbese Ma lui si offende | ' Non dovevi | non ti sopporto'

... l'ex tronista ha voluto fargli gli auguri, nonostante non siano proprio amici all'interno della casa del Grande Fratello, anzi, non abbiano alcun rapporto. A suo dire, per educazione,ha ...Nella casa del Grande Fratello, Antonella Fiordelisi è andata su tutte le furie per l'ennesima volta ed è stata vista cacciareOnestini dal confessionale, per entrare al suo posto e scagliarsi contro il gruppo. 'Mi avete ...

Gf Vip, Luca Onestini e la lettera della ex Ivana Mrazova: «La immaginavo come la madre dei miei figli» Corriere

Luca Onestini ammette: Io vorrò sempre bene a Ivana Mrázová, lei entrerà lunedì nella casa Fanpage.it

Grande Fratello Vip, sorpresa per Luca Onestini: la lettera della sua ex fidanzata Ivana Mrázová, che lunedì entrerà come ospite | Video Mediaset SuperGuidaTV

Luca Onestini, la storia con Ivana Mrazova: "È finita con un messaggio" Mediaset Infinity

Luca Onestini deluso da Antonino Spinalbese - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Grande Fratello

Nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi è andata su tutte le furie per l'ennesima volta ed è stata vista cacciare Luca Onestini dal confessionale, per entrare ...Uno scambio di battute taglienti tra Luca Onestini e Antonino Spinalbese. Nel giorno del compleanno dell'hairstylist (che ha compiuto 28 anni), l'ex tronista ha voluto fargli gli ...