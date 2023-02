GF Vip 7 | salta fuori l’amante misteriosa di Giaele De Donà

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Rivelazioni shock a Casa Pipol da parte di Emy Buono, una delle amanti della concorrente del Grande Fratello Vip,De. La vippona e suo marito hanno una relazione aperta e generalmente sono a proprio agio con questi scambi di partner, ma stavolta Bradford Back non sapeva proprio nulla, tant’è vero che credeva ingenuamente si trattasse di una comune amicizia tra donne. Gf Vip 7, le cose non sono come sembrano trae Bradford, parlaSi tratta di Emy Buono, volto noto del programma La Pupa e il Secchione. La ragazza ha svelato durante un’intervista con Casa Pipol dei dettagli salienti a proposito del suo rapporto con la gieffina: “Io eabbiamo avuto una relazione più intensa perché abbiamo fatto insieme molte esperienze Eravamo amanti. Ogni volta che stavamo insieme ...

