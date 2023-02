Genova | il Comune stoppa i funerali di Taffo Ma la vendita dei gadget può continuare

Cogorno. Continua la riqualificazione e la valorizzazione della pista ciclabile del lungo Entella, nella parte di competenza deldi Cogorno. Dalla prossima settimana partiranno i lavori di realizzazione della nuova area cani che sorgerà nei pressi del murales realizzato dall'artista Andrea Cocciolo, in arte Tosh, all'......torna la tradizionale fiera di Sant'Agata e finalmente torna proprio in concomitanza con il giorno dedicato alla santa - commenta l'assessora al Commercio e alle tradizioni deldiPaola ...

Comune di Genova, gite scolastiche nell'ufficio del sindaco La Repubblica

Comune Genova ha sospeso Taffo da servizio onoranze funebri - Liguria Agenzia ANSA

Al via la mappatura della Genova sotterranea per scoprirne il passato e guardare al futuro www.comune.genova.it - le notizie in Comune

San Valentino, il Comune lancia il contest "Ti amo Genova" www.comune.genova.it - le notizie in Comune

Vialli, il Comune di Genova istituirà un Premio Fair Play dedicato al bomber Il Secolo XIX

E' sbarcata a Genova da poco più di due settimane. Ma per Taffo Funeral Services, nota agenzia di pompe funebri che fa del sarcasmo e dell'ironia il proprio cavallo di battaglia, la vita sotto la Lant ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...