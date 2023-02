Genova | donna violentata nel centro storico | quarto caso in poche settimane

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ancora violenza neldi. Unadi 27 anni è stata soccorsa in piazza della Meridiana dopo essere stata abusata brutalmente da uno spacciatore. Dopo avere fumato lo stupefacente con il pusher ed essere stata abusata, è riuscita a scappare fino a piazza della Meridiana, in fondo a via Garibaldi. A trovarla, ferita e sanguinante, è stato un amico che ha chiamato i soccorsi. Laè stata portata all'ospedale Galliera,specializzato per le violenze sessuali, dove è stata anche operata per le lesioni subite. Prima di entrare in sala operatoria, ha detto di essere stata abusata da un uomo con ogni probabilità di origini senegalesi in una casa in via Prè. I medici hanno chiamato gli agenti delle volanti e le indagini sono poi passate alla squadra mobile, ...