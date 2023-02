Genova | 28enne stuprata da un pusher Il quinto caso in poche settimana | l’ipotesi di una gang di spacciatori violentatori

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Una donna di 28 anni è stata soccorsa in piazza della Meridiana adopo essere stata violentata. La vittima, secondo le prime informazioni, sarebbe stata brutalizzata da unin un vicolo dopo aver consumato crack. A trovare la giovane è stata un suo amico che ha avvisato il 118. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera dove sono state riscontrate lesioni compatibili con un abuso e sottoposta a un intervento chirurgico. Il personale sanitario ha informato la polizia e sulindaga la Squadra mobile. Secondo Il Secolo XIX si tratta delcado di violenza insettimane dada cui acquistano droga nel centro storico. A Capodanno una 2oenne ha raccontato di essere stata abusata da tre uomini, probabilmente senegalesi, nel centro ...

Dalla droga allo stupro . Tra i vicoli del centro storico dinon sembra esserci più tranquillità. Violentata questa notte una donnanei vicoli della Maddalena: trovata insanguinata e sotto shock, la giovane vittima è stata portata in ospedale dove ...🔊 Ascolta l'articolo La scorsa notte, nel centro di, una donna di 28 anni è stata vittima di una violenza sessuale. Il 118 l'ha soccorsa in via della Meridiana e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Galliera, dove ha subito un intervento ...

Genova, 28enne stuprata in centro Adnkronos

Orrore a Genova, 28enne stuprata in pieno centro: operata per le ferite Fanpage.it

Genova, 28enne stuprata da un pusher. Il quinto caso in poche settimana: l’ipotesi di una gang di… Il Fatto Quotidiano

Genova, 28enne stuprata in centro TheSoundcheck

Grave incidente in un cantiere ferroviario del Terzo Valico, operaio 28enne in ospedale con un dito amputato Genova24.it

Una donna di 28 anni è stata vittima di una violenza sessuale nel centro di Genova la notte scorsa. La 28enne è stata soccorsa in via della Meridiana dal 118. Portata al pronto soccorso dell'ospedale ...La donna, anche se sotto shock, dall’ospedale ha potuto raccontare agli inquirenti quei terribili momenti facendo scattare subito le indagini ...