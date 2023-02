Gelbison Cilento-Audace Cerignola giovedì 02 febbraio 2023 ore 14 | 30 | convocati | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nel posticipo contro il Monopoli è arrivata la seconda sconfitta consecutiva per l’di Pazienza, scivolato adesso al settimo posto in classifica. La gara odierna vede i pugliesi impegnati sul campo deldi De Sanzo. I campani vengono dall’ottimo punto sul campo del Taranto, uno 0 a 0 che dà seguito alla vittoria interna sul Francavilla e permette di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Calcio 2022 - 2023 Serie C Tabellino partita Taranto -Squadra in casa Taranto Squadra avversariaTARANTO -0 - 0 TARANTO (3 - 5 - 2) - Vannucchi; Evangelisti, Antonini, Manetta (1'st. Formiconi); Mastromonaco, ...Vallo della Lucania . Paura, nel primo pomeriggio di oggi, per una 65enne. La donna era in escursione con altre persone, in, sul Montequando ha iniziato ad avvertire freddo e un malore agli arti inferiori che non le ha permesso di continuare sul tratto innevato del monte. I compagni hanno quindi allertato ...

Gelbison Cilento-Audace Cerignola (giovedì 02 febbraio 2023 ore 14:30): convocati, formazioni, quote, pron... Infobetting

Escursionista si sente male sul Monte Gelbison nel Cilento ... ondanews

Siamo nei giorni della merla, andiamo alla scoperta del Monte Cervati, Gelbison e Vesole | Foto Info Cilento

Non bastano gli 800 sugli spalti, l’Avellino non va oltre il pari Orticalab

Gennaio da lupi con Gelbison, Monopoli, Messina e Latina ... Orticalab

La squadra di Rastelli cerca di lasciarsi alle spalle un gennaio nero che ha fruttato solo tre punti in quattro partite. Servono punti per provare a salvare la faccia e regalare ai tifosi un finale di ...Momenti di tensione nella giornata di ieri durante un'escursione sul Monte Gelbison: una donna di 65 anni ha accusato un improvviso freddo e un malore ...