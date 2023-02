Gegia radiata dall’Ordine degli psicologi per il caso Bellavia | “Me ne farò una ragione”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ildi Marco, l’ex concorrente del Gf Vip costretto a ritirarsi dal reality dopo le derisioni dei compagni per la sua salute mentale, continua a far discutere. Non sono bastate la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione al televoto di Giovanni Ciacci per mettere la parola fine agli atti di bullismo a cui i telespettatori hanno assistito nei primi giorni del reality di Alfonso Signorini. Poi è stato il turno di, al secolo Francesca Antonaci, sulla quale l’Ordineha aperto un’istruttoria. Oggi la questione si chiude.è stata. La comunicazione è stata diffusa poco fa su Instagram dalla figlia di Bobby Solo che, in quanto affetta da ...