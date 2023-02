(Di mercoledì 1 febbraio 2023)rimane la grande città ucraina più costantemente bombardata al di fuori del Donbass: non è chiaro il motivo che spinge la Russia a consumare qui le sue scarse scorte di munizioni, ma è ...

Negli ultimi giorni alcuni dei bombardamenti più intensi del conflitto hanno probabilmente avuto luogo lungo il fiume Dnipro, nell'Ucraina meridionale, incluso il continuo bombardamento di, ...... inizia, come sempre in questi ultimi giorni, con esplosioni udite a, cposì scrivono sulla ... "Si tratta di riforme chemolti aspetti cambieranno le realtà sociali, legali e politiche ...

Gb, Kherson sotto fuoco russo per scoraggiare contrattacchi Agenzia ANSA

Kiev: bombe russe a Kherson, colpito l'ospedale: 3 morti. Missile su condominio a Kharkiv, un morto RaiNews

Guerra Ucraina: Kherson ancora sotto attacco ilFormat

Gb, Kherson sotto fuoco russo per scoraggiare contrattacchi La Sicilia

Ucraina, ultime notizie. Raid russi su Kherson, Zelensky ringrazia i partner per aiuti alla Difesa Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Bombe russe su 9 regioni dell'Ucraina, 5 morti, 13 feriti. Lavrov: 'Speriamo ancora in un dialogo con l'Europa'. Amb. Usa lavorerà a 'dialogo tra Mosca e Washington' (ANSA) ...