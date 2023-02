Gazzetta – Pellegrini-Lazio | il cerchio si chiude | “È la squadra del mio cuore”

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) 2023-02-01 14:15:51 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla rosea: Il romano di Cinecittà in prestito dalla Juve dopo aver superato le visite mediche sarà già a Formello. E Sarri lo convoca per la sfida di coppa Italia contro i bianconeri Un trasferimento tanto atteso. Lucaallacome unche si. Maurizio Sarri attendeva dalle scorse sessioni di mercato un terzino sinistro e il 23enne, già incrociato dal tecnico alla Juventus, era un nome in pole nella sua lista. Per il romano di Cinecittà si è trattato anche di un punto d’arrivo sul piano affettivo: per vestire la maglia delladi cui è tifoso. “Bentornato a casa”, il messaggio social dellaper, in prestito dalla Juventus con diritto di riscatto ...