Gasperini | “Ci sono mancate velocità ed energia Demiral? Chiedete a lui”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il percorso dell’Atalanta in Coppa Italia finisce a San Siro con diversi rimpianti, specialmente per la prestazione. Anche Gian Pieronel post gara non ha nascosto la delusione non solo per il risultato, ma anche per la prestazione. “Ci siamo difese bene dietro” ha spiegato il tecnico a Sport Mediaset, “peccato perché aldilà del risultato volevamo misurarci con una prestazione migliore contro un avversario con cui a novembre (nella sconfitta in casa per 2-3, ndr) avevamo fatto molto bene”. La scelta di difendersi bassi “inizialmente poteva essere voluta per non concedere degli spazi”, ha aggiunto, “ma quando abbiamo cercato di alzare il pressing non avevamo le energie e lae questa cosa l’abbiamo pagata sul piano tecnico perdendo tanti palloni”. L’Atalanta ha perso contro un avversario “più fresco e con più forza”, senza avere ...