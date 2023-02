(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Gira in calo il gas naturaleTtf didopo un avvio in rialzo. I futures sul mese di marzo cedono il 2,97% a 55,65al MWh. Più cauto il calo registrato a Londra, pari all'1,...

Gira in calo ilnaturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo un avvio in rialzo. I futures sul mese di marzo cedono il 2,97% a 55,65 euro al MWh. Più cauto il calo registrato a Londra, pari all'1,38% a 143,5 penny ...In rialzo il greggio (Wti +0,29% a 79,09 dollari al barile), mentre inverte la rotta ilnaturale, cheda 59 a 56,7 euro al MWh ( - 1,49%). Bene l'oro (+1,06% a 1.924,75 dollari l'oncia) e ...

Gas: scende a 55,6 euro al MWh sulla piazza di Amsterdam Tiscali Notizie

Perché le bollette aumentano anche se il prezzo del gas scende Avvenire

Gas, il prezzo scende: quando caleranno le bollette La situazione e l’andamento del 2023 Sky Tg24

Gas, perché i prezzi sul mercato scendono ancora e la bolletta no Corriere della Sera

Il prezzo del gas scende, ma le bollette no: perché succede a ... SOStariffe.it

Gira in calo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam dopo un avvio in rialzo. I futures sul mese di marzo cedono il 2,97% a 55,65 euro al MWh. Più cauto il calo registrato a Londra, pari all'1,3 ...Moderato rialzo per i listini di Asia e Pacifico nel giorno in cui il Comitato Federale della Fed annuncia la propria decisione sui tassi Usa, previsti in rialzo di 25 punti base al 4,75%. Una stretta ...