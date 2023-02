Gandhi tifa Juve

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dal Kashmir, dove chiude la sua lunga marcia lungo d’India, Rahulsi è raccontato al Corriere della Sera, svelando anche per quale squadra. L’ITALIA – «Ci sono tante cose dell’Italia che ammiro. La creatività. La passione. Il talento per la bellezza. Amo la musica italiana: Mina, ma anche le canzoni napoletane. Amo il calcio». IL CALCIO – «Tifo. E soffro per i guai che sta passando. Anche gli azzurri mi hanno deluso: dopo la vittoria agli Europei, mi aspettavo un grande Mondiale. Invece… Come si fa a perdere con la Macedonia del Nord! Comunque in finalevo Argentina». L'articolo proviene da Calcio News 24.