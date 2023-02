Francesco Totti e Noemi Bocchi in crisi? Sul web la clamorosa indiscrezione | «Lui pensa ancora a Ilary»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Aria ditra. Da qualche giorno si vocifera che i due potrebbero aver preso le distanze. Dopo un’ iniziale passione, dopo uno scambio di anelli, la decisione di andare a convivere e numerose vacanze insieme, la coppia starebbe subendo un brusco stop. A confermare le voci diè l’esperta di gossip Deianira Marzano che riporta l’ennesima segnalazione. La segnalazione Un utente spiega di aver notato l’assenza dia una serata in cui invece era presente, un fatto insolito, visto che i due dopo l’ufficializzazione della loro relazione, sono sempre apparsi insieme pubblicamente. L’utente in questione spiega che i due si sono lasciati, al punto chenon indosserebbe più al dito ...

Forsee Ilary Blasi - dopo la clamorosa (e rancorosa) rottura della scorsa estate - non saranno costretti a ritrovarsi faccia a faccia in tribunale per un rissoso divorzio giudiziale . La ...e Ilary Blasi avrebbero fatto pace. Non significa che i due vogliano tornare insieme (almeno per ora), ma i rapporti tra i due sarebbero più distesi, tutto proprio grazie al nuovo ...

Francesco Totti, ecco gli spettacolari colpi al torneo Footgolf negli Emirati Arabi Corriere TV

Francesco Totti, il padel da passione a business: investe in società con il re delle concessionarie auto - 24+ 24+

window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-c61a1a45-13aa-14c7-f4ff-104c8b2f96 ...Colpo di scena nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: i due vicini alla riconciliazione Il merito va a qualcuno di inaspettato.