Francesca Pappalardo | compleanno à la Moulin Rouge per la lookmaker dei VIP

É proprio quella la location scelta per ospitare il compleanno della lookmaker ed esperta nella cura dell'immagine,. Un party dal respiro francese il cui tema prende spunto dalle ...... la Vice Presidente del Consiglio regionaleBrianza e l'eurodeputata Isabella Tovaglieri, ... Giuseppe, CEO di Marina Genova Aeroporto, ha annunciato la nascita del Classic Boat Show,...

Roma, Moulin Rouge party con le stelle per il compleanno della lookmaker Pappalardo ilmessaggero.it

Francesca Pappalardo, compleanno stellare per la lookmaker dei vip: da Manila Nazzaro a Valeria Marini. Tutto leggo.it

Pappalardo festa vip Clizia Incorvaia Paolo Ciavarro Valeria Marini Velvet Mag

Roma, torna l'Haute Couture con Gian Paolo Zuccarello: «L'esclusiva manifattura artigianale italiana» leggo.it

Roma, Fortuna: il volto della nuova donna Giada Curti. «Estetica, innovazione e ricerca» leggo.it

La lookmaker dei VIP Francesca Pappalardo festeggia il compleanno a tema Moulin Rouge insieme a tanti nomi del mondo dello spettacolo ...Compleanno in stile Moulin Rouge per la loomaker dei vip Francesca Pappalardo. La titolare dei centri Like a Star di via Borgognona e via di Casalotti ha scelto il panoramico ed esclusivo rooftop dell ...