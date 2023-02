Foreste | aumentano in Italia le aree certificate Fsc

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – A dicembre 2022 erano 81.590,21 ingli ettari certificati secondo lo standard di gestione forestale Fsc, con una crescita dell’8% in un anno (+23% negli ultimi tre anni). Oggi nel nostro Paese sono 26 realtà, diverse per tipologia e localizzazione. Sono i numeri per il 2022 di Fsc – Forest Stewardship Council. Nel 2022, poi, sono aumentati i prodotti da materie prime forestali col ‘bollino’ Fsc. Il numero di certificati di filiera, infatti, è cresciuto indel 3,7%: attualmente sono 3.298 e comprendono oltre 4.200 siti produttivi. Tre anni fa, a fine 2019, erano 2.558 i certificati attivi, per un totale di 3.100 siti produttivi interessati: l’aumento è quindi di 740 certificati della catena di custodia. “Abbiamo assistito ad una incredibile crescita di interesse attorno alla certificazione Fsc ...